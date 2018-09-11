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Antalya'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 19:10 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si bebek 6 kişi yaralandı.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si bebek 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D400 karayolu Çamlı Mezarlık önünde meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyreden Abidin Büyükakça (66) idaresindeki 07 UU 200 plakalı otomobille şerit değiştirmek istediği esnada, aynı yönde seyir halindeki Ahmet Yılmaz (32) yönetimindeki 07 HER 44 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Ahmet Yılmaz idaresindeki ticari araç kaldırıma çıkarak, elektrik direğine çarptıktan sonra yan yattı. Otomobil ise takla atarak yaklaşık 25 metre sürüklendikten sonra ters durdu.

Kazada Abidin Büyükakça, Ahmet Yılmaz, Ayşe Yılmaz (26), Betül Yılmaz (26), Yağız Ali Yılmaz(1), Buğra Deniz Yılmaz (1) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Yaralılar tedaviye alınırken, bebeklerin ve ailelerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası D-400 karayolunda trafik tek şeritten sağlanırken, polis inceleme başlattı.

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