Antalya’da hapis cezalarıyla aranan 2 şüpheli yakalandı

Antalya’da 30 yıl hapis cezası bulunan 1 şüpheli ve 11 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Hakkında “sahte banka kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama” suçundan toplam 30 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.E. ile hakkında, “resmi belgede sahtecilik, sahte banka kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlamak, hükümlü ve tutuklunun kaçması” suçlarından toplam 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.K., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

