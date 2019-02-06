Antalya’da hareketli dakikalar

Antalya’da sabah saatlerinde eşiyle tartıştığı iddia edilen bir kişi evde bulunan pompalı tüfeği alarak intihara teşebbüs etti. Polislerin ikna etmekte zorluk çektiği şahıs için özel hareket polislerinden destek alındı.

Olay, Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 206 Sokak’ta 2 katlı bir evde yaşandı. 2 çocuk babası Ö.Ç. iddiaya göre sabah kahvaltısından sonra eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında evde bulunan pompalı tüfeği alarak intihar edeceğini söyleyen adamı eşi sakinleştiremedi. Bunun üzerine kadın durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eve giren polis ekipleri elinde pompalı tüfek bulunan adamı sakinleştiremedi. Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. Özel hareket polislerinin devreye girmesi ile şahıs ikna edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edilen Ö.Ç. daha sonra gözaltına alınarak karakola götürüldü.



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