HABER

Antalya’da hareketli dakikalar

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 12:57 | Son Güncelleme

Antalya’da sabah saatlerinde eşiyle tartıştığı iddia edilen bir kişi evde bulunan pompalı tüfeği alarak intihara teşebbüs etti.

Antalya’da sabah saatlerinde eşiyle tartıştığı iddia edilen bir kişi evde bulunan pompalı tüfeği alarak intihara teşebbüs etti. Polislerin ikna etmekte zorluk çektiği şahıs için özel hareket polislerinden destek alındı.
Olay, Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 206 Sokak’ta 2 katlı bir evde yaşandı. 2 çocuk babası Ö.Ç. iddiaya göre sabah kahvaltısından sonra eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında evde bulunan pompalı tüfeği alarak intihar edeceğini söyleyen adamı eşi sakinleştiremedi. Bunun üzerine kadın durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Eve giren polis ekipleri elinde pompalı tüfek bulunan adamı sakinleştiremedi. Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. Özel hareket polislerinin devreye girmesi ile şahıs ikna edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edilen Ö.Ç. daha sonra gözaltına alınarak karakola götürüldü.

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
Komşusunu öldürmekle suçlanan şüpheli adliyeye sevk edildiKomşusunu öldürmekle suçlanan şüpheli adliyeye sevk edildi
Cinsel istismar sanığına verilen 'tutuksuz yargılama' kararına tepkiCinsel istismar sanığına verilen 'tutuksuz yargılama' kararına tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.