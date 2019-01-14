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Antalya'da hastane tuvaletinde doğum iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 21:45 | Son Güncelleme

Antalya'da 17 yaşındaki bir çocuğun karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, tuvalette doğum yaptığı iddia edildi - Bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi

Antalya'da bir çocuğun karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, tuvalette doğum yaptığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki H.A, karın ağrısı şikayetiyle Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine gitti. Hastanenin tuvaletine giren H.A, burada doğum yaptı. H.A'nın çığlıklarını duyan hasta yakınları personele haber verdi.

Hastane çalışanları tarafından servise götürülen H.A, tedavi altına alındı. Bebeğin cinsiyetinin kız olduğu ve müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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