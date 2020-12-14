HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya’da hastanenin acil servisi, heyelan nedeniyle boşaltıldı

Antalya’da hastanenin acil servisi, heyelan nedeniyle boşaltıldı

14.12.2020 16:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Kumluca Devlet Hastanesi’nin ek bina inşaatı için açılan çukurda, kuvvetli yağış sebebiyle heyelan oldu.

Antalya Kumluca Devlet Hastanesi’nin ek bina inşaatı için açılan çukurda, kuvvetli yağış sebebiyle heyelan oldu. Hastanenin acil servis bölümü de heyelan nedeniyle hemen boşaltıldı.
Kumluca Devlet Hastanesi ek bina inşaatı için uzun süre önce çukur açılmıştı. Aşırı yağış nedeniyle dün akşam saatlerinde ek bina için açılan çukurda heyelan oldu. Heyelan sebebiyle acil servis önündeki duvarlar çatladı. Acil servis bölümü ise hemen boşaltıldı. Bazı beton bloklarında hava da asılı kaldığı görüldü.
Acil servis hizmetleri ana binanın poliklinik girişinden yapılıyor. AFAD tarafından ana binanın poliklinikler bölümüne çadır kuruldu. Bu çadırdan girişler yapılıp, polikliniklere yönlendiriliyor. Heyelan yaşanan yerde inceleme yapan Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, en kısa zamanda çözüm bulunup sorunun giderileceğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...' Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...'
Dehşete düşüren olay! Hamile kadın sokak ortasında darp edildiDehşete düşüren olay! Hamile kadın sokak ortasında darp edildi
KYK 500 personel alımı yapıyor! KYK 500 personel alımı yapıyor!
1/

En Çok Okunan Haberler

Polise 'Artistliğiniz kime?' diyen kadın suç makinesi çıktı

Polise 'Artistliğiniz kime?' diyen kadın suç makinesi çıktı

Yıllar sonra Hülya Avşar'ın kendisini kiminle aldattığını söyledi

Yıllar sonra Hülya Avşar'ın kendisini kiminle aldattığını söyledi

İngilizlerden geri alındı: Değerini ölçemezsiniz, milyar dolar

İngilizlerden geri alındı: Değerini ölçemezsiniz, milyar dolar

İzmir'de sel felaketi! Acı haberler peş peşe geldi

İzmir'de sel felaketi! Acı haberler peş peşe geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşıp duyurdu! 'Ablam kadın kollarında...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşıp duyurdu! 'Ablam kadın kollarında...'

Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor!

Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor!

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Diğer Haberler

Kuraklık etkisinin artmasıyla göldeki balıklar ölmeye başladı

Kuraklık etkisinin artmasıyla göldeki balıklar ölmeye başladı

Canan Kaftancıoğlu hakkında 10,5 yıla kadar hapis istemi

Kaftancıoğlu için 10,5 yıla kadar hapis istemi

Faik Öztrak'tan flaş açıklama: Sağlık Bakanı da Bilim Kurulu da operasyona ortak edildi

Faik Öztrak'tan flaş açıklama: Sağlık Bakanı da Bilim Kurulu da operasyona ortak edildi

Sosyal medyadan yardım çığlığı: Elimi ayağımı bağlayıp defalarca şiddet uyguladı

Sosyal medyadan yardım çığlığı: Elimi ayağımı bağlayıp defalarca şiddet uyguladı

Şişli'de kız arkadaşını darp eden kişi hakkında karar verildi

Şişli'de kız arkadaşını darp eden kişi hakkında karar verildi

Dehşete düşüren olay! Hamile kadın sokak ortasında darp edildi

Dehşete düşüren olay! Hamile kadın sokak ortasında darp edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.