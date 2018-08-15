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Antalya'da 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük' uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 17:41 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı'nda olası trafik kazalarına karşı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilen 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük' uygulamasına, Antalya'da başlandı.

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - KURBAN Bayramı'nda olası trafik kazalarına karşı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilen 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük' uygulamasına, Antalya'da başlandı. Araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşür dağıtan polisler, ebeveynlerinin kural ihlali yapıp yapmadığı soruldu. Kurban Bayramı tatilinde sürücülerin güvenli yolculuk yapmasına katkıda bulunmak için Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük' uygulaması yaptı. Trafik polisleri, uygulamada durdurulan araçlardaki çocuklara ebeveynlerinin kural ihlali yapıp, yapmadığını sordu. Çocuklara, kural ihlali yapılması halinde kendilerinin de temsili trafik polisi olabileceğini hatırlatan polisler; kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşür verdi. Trafik polisleri, ayrıca araçta bulunan çocuklardan aşırı hız yapılmaması yönünde ebeveynlerini uyarmalarını, gerekirse verilen düdüğü çalmalarını istedi. Görevliler, emniyet kemeri kullanımının önemini, yolculuk sırasında cep telefonuyla konuşmanın kazaya neden olabileceğini de aktardı. Trafik polisleri, bu sayede olası trafik kazalarının önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi. Uygulamayı takip eden Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül, "Bu uygulama ile en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı trafik konusunda duyarlı hale getirip, hatalı sürücünün anne- babası olması halinde uyarmasını amaçlıyoruz. Çocuklarımızdan bir uyarı gelmesi halinde normalin üstünde etki yaptığını görmemizden dolayı bu proje başlatıldı. Biz çocuklarımıza güveniyoruz, onlar bu işe el atarsa trafik kazalarının bu sene hiçbir şekilde olmayacağını düşünüyoruz. Çocuklarımıza bu görevi anlatarak onları birer trafik polisi ilan edeceğiz. Ve inşallah çocuklarımız sayesinde kazasız belasız bir bayram geçireceğiz" dedi. 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük' uygulamasını yerinde ve doğru bulduklarını söyleyen sürücüler de emniyet görevlilerine teşekkür etti. Uygulama sırasında önce tedirgin olan çocuklar, uygulamanın amacını öğrendikten sonra polis ekiplerine tebessüm etti.

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