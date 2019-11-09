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Antalya'da hayatını kaybeden ailenin evinde siyanür bulgusuna rastlandı

09.11.2019 13:25 | Son Güncelleme

Antalya'da hayatını kaybettikleri tespit edilen dört kişilik bir ailenin evinde siyanür bulgusuna rastlandı. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibinin, evin içerisinde ve apartmanda yaptığı inceleme sonucu bu bulguya ulaşılırken apartmanda yaşayanlar gece evlerinden tahliye edildi.

Antalya'da hayatını kaybeden ailenin evinde siyanür bulgusuna rastlandı

Antalya'da hayatını kaybettikleri tespit edilen dört kişilik bir ailenin evinde siyanür bulgusuna rastlandı.

Dört kişilik ailede baba Selim Şimşek'in bir yakınının gece eve geldiğinde aileye ulaşamaması üzerine ortaya çıkan olayda, siyanür şüphesi olduğu için Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi, evin içerisinde ve apartmanda inceleme başlattı.

DHA'nın haberine göre ekiplerin yaptığı incelemede siyanür bulgusuna rastlandı.

Polisler, şüphe üzerine gece saat 02.00 civarında Şimşek ailesini kontrol etmek için Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan apartmanın sekizinci katına çıktı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeri giren polis memurları, iki çocuklu ailenin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri, site çevresinde güvenlik önlemi alırken gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Şimşek ailesinin siyanür zehirlenmesi nedeniyle ölmüş olabileceğini belirtti.

Bunun üzerine polisler, diğer dairelerin kapısını çalarak binayı boşalttı. Evlerinden çıkan bina sakinlerinin bir kısmı, yakınlarının evlerine giderken bazıları ise parklarda, otobüs duraklarında ve araçlarında sabahladı.

Polis, ilaçlarını almak isteyen bina sakinlerinin tek tek evlerine girmesine izin verdi. Sokak ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, özel kıyafetler giyerek binada ve çevresinde inceleme başlattı.

Dairede siyanür bulunup bulunmadığının tespiti için Afyonkarahisar'dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi talep edildi.

Saat 09.30'da olay yerine gelen ekip, kimyasal maddeye karşı koruyucu kıyafet giyerek binaya girdi. Ekipler, 8'inci kattaki dairenin pencerelerini açarak içeriyi havalandırdı.

Selim Şimşek'in yaşadığı maddi sıkıntılardan ötürü hayatlarına son verdiğini kaleme aldığı bir mektubun bulunduğu belirtildi.

Uzmanlar 'intihar' haberleri konusunda uyardı

Geçen hafta içinde İstanbul'un Fatih ilçesinde, kapısına 'Dikkat siyanür var' yazılı not astıkları evlerinde ölü bulunan dört kardeşe yapılan ön otopside, kardeşlerin siyanürden dolayı zehirlendikleri ortaya çıkmıştı.

Bu iki olayın peş peşe yaşanması üzerine uzmanlar, intihar haberlerinin ele alınışı konusunda uyarılarda bulundu.

Türkiye Psikiyatri Derneği, bugün yayımladığı açıklamasında, "Medyada intihar vakalarının tüm detaylarıyla, dramatize edilerek, görsel öğeler eşliğinde sunulmasının, intihara eğilimli insan üzerinde olumsuz etkiler yarattığı bilinmektedir. Hem ülkemizde hem de dünyada medyada intihar haberlerinin veriliş biçimine dikkat edilmediği zaman intihar girişimlerinin arttığını gösteren çok sayıda örnek bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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