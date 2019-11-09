Antalya'da hayatını kaybeden ailenin evinde siyanür bulgusuna rastlandı

Antalya'da hayatını kaybettikleri tespit edilen dört kişilik bir ailenin evinde siyanür bulgusuna rastlandı.

Dört kişilik ailede baba Selim Şimşek'in bir yakınının gece eve geldiğinde aileye ulaşamaması üzerine ortaya çıkan olayda, siyanür şüphesi olduğu için Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi, evin içerisinde ve apartmanda inceleme başlattı.

DHA'nın haberine göre ekiplerin yaptığı incelemede siyanür bulgusuna rastlandı.

Polisler, şüphe üzerine gece saat 02.00 civarında Şimşek ailesini kontrol etmek için Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan apartmanın sekizinci katına çıktı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeri giren polis memurları, iki çocuklu ailenin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri, site çevresinde güvenlik önlemi alırken gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Şimşek ailesinin siyanür zehirlenmesi nedeniyle ölmüş olabileceğini belirtti.

Bunun üzerine polisler, diğer dairelerin kapısını çalarak binayı boşalttı. Evlerinden çıkan bina sakinlerinin bir kısmı, yakınlarının evlerine giderken bazıları ise parklarda, otobüs duraklarında ve araçlarında sabahladı.