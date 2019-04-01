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Antalya’da hayvanat bahçesinden kurt kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 20:34 | Son Güncelleme

Antalya’da hayvanat bahçesinde diğer kurtlarla kavga ettiği için ayrı kafese alınan kurt kafesinden kaçıp hayvanat bahçesi dışına çıktı.

Antalya’da hayvanat bahçesinden kurt kaçtı

Antalya’da hayvanat bahçesinde diğer kurtlarla kavga ettiği için ayrı kafese alınan kurt kafesinden kaçıp hayvanat bahçesi dışına çıktı. Polis, çevrede vatandaşlar tarafından görülüp ihbar edilen kurdu bulmak için arama çalışması başlattı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Döşemealtı ilçesine bağlı Nebiler Mahallesi’ndeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, diğer kurt ve köpeklerle sürekli kavga eden bir kurt, başka bir kafese alındı. Kafesten çıkmayı başaran kurt, akşam saatlerine doğu çitlerini aşarak hayvanat bahçesinin sınırlarının dışına çıktı. Ormanlık alana doğru ilerleyen kurdu bulmak için polis arama çalışması başlattı.

Öte yandan bir vatandaşın, hayvanat bahçesine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olan seyir terası yakınlarında gördüğü ve polise ihbar ettiği bildirildi.

Antalya’da hayvanat bahçesinden kurt kaçtı

Antalya’da hayvanat bahçesinden kurt kaçtı

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