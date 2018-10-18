Antalya'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, aralarında özel harekât timlerinin de yer aldığı yaklaşık 200 polis, daha önceden belirlenen 16 adrese, helikopter destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halk arasında 'Zeytinköy' olarak bilinen Yeşildere ve Gebizli mahallelerinde, daha önceden belirlenen 16 adrese saat 17.00'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik Şube ekiplerinin koordinesinde gerçekleşen operasyonda, asayiş, özel harekat, çevik kuvvet, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize, güvenlik, ahlak büro ve trafik şube müdürlükleri ekipleri, mahalle giriş çıkışlarını kontrol altına aldı.

Yaklaşık 200 polis, 3 zırhlı araç, 2 narkotik köpek ve bir helikopterle havadan destekli gerçekleşen operasyonda, 16 ev arandı. Direniş gösterilen iki evin kapısı özel harekat polislerinin girişimiyle şüpheliler tarafından açıldı. Eve giren özel harekat ve narkotim ekipleri, şüpheli iki kişiyi yere yatırdı. Evde ise geniş çaplı uyuşturucu madde araması yapıldı.

Mahalle arasında sokak giriş ve çıkışlarına dağılan polisler, şüpheli gördükleri otomobil ve kişileri durdurup arama yaptı. Aşık Veysel Caddesi'nin giriş ve çıkışında da ekipler araçlar üzerinde uygulama yaptı.

