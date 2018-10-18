Antalya'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Antalya'da, 190 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi koordinesinde, asayiş, özel harekat, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, terörle mücadele, güvenlik, ahlak büro ve trafik şube müdürlükleri ekiplerince, Muratpaşa ilçesindeki Zeytinköy, Gebizli ve Yeşildere mahallelerine baskınlar düzenlendi.

Polis helikopterinin havadan desteği ve 190 polisin katılımıyla 16 adrese düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Evlerdeki aramalarda, bir miktar esrar, eroin ve sentetik uyuşturucu ile 3 kurusıkı tabanca ve bir şarjör ele geçirildi.

Yol uygulamasında ise 44 araca 23 bin 838 lira para cezası kesildi.

