HABER

Antalya'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 22:01 | Son Güncelleme

Özel harekatçıların da aralarında bulunduğu 190 polisin katıldığı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı

Antalya'da, 190 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi koordinesinde, asayiş, özel harekat, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, terörle mücadele, güvenlik, ahlak büro ve trafik şube müdürlükleri ekiplerince, Muratpaşa ilçesindeki Zeytinköy, Gebizli ve Yeşildere mahallelerine baskınlar düzenlendi.

Polis helikopterinin havadan desteği ve 190 polisin katılımıyla 16 adrese düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Evlerdeki aramalarda, bir miktar esrar, eroin ve sentetik uyuşturucu ile 3 kurusıkı tabanca ve bir şarjör ele geçirildi.

Yol uygulamasında ise 44 araca 23 bin 838 lira para cezası kesildi.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Fransa'da emekliler sokaklara çıktıFransa'da emekliler sokaklara çıktı
Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya helikopter Muratpaşa operasyon uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amasya'da 4.1 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Amasya'da 4.1 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Nemrut Dağı’ndan dönen turist kafilesi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Nemrut Dağı’ndan dönen turist kafilesi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

İzmir'de 23 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında flaş gelişme

İzmir'de 23 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında flaş gelişme

18 Ekim Süper Loto çekilişi yapıldı! İşte 20 milyon TL ikramiyeyi kazanan talihli rakamları!

18 Ekim Süper Loto çekilişi yapıldı! İşte 20 milyon TL ikramiyeyi kazanan talihli rakamları!

Mersin'de nefes kesen tatbikat! Gerçeğini aratmadı!

Mersin'de nefes kesen tatbikat! Gerçeğini aratmadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.