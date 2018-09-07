Antalya'da heyelan

Antalya'nın Gündoğmuş ile Manavgat ilçeleri arasındaki yolun heyelan nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.
Yoğun yağış nedeniyle Gündoğmuş'a 1,5 kilometre kala heyelan oluştu.
Gündoğmuş-Manavgat karayolunun bir bölümünde toprak ve taş yığını oluşması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Akseki Kaymakamı ve Gündoğmuş Kaymakam Vekili Muhammed Emin Nasır, yaptığı açıklamada, heyelan nedeniyle kapanan yolun en kısa sürede yeniden açılması için ekiplerin yoğun çalıştığını belirtti.
Türkiye sınırından atlayarak geçen Suriyelilerin görüntüleri ilgili Hatay Valiliği'nden açıklama: Giriş engellendi
ABD Başkanı Trump ateşe benzin döktü! 267 milyar dolarlık yeni gümrük vergisi mesajı
İran, Irak'la arasındaki Şelamçe Sınır Kapısı'nı kapattı
Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!
Samsun'da korkunç kaza! Tramvay, yayaya çarptı
Dilencinin anlattıkları akıllara durgunluk verdi! '10 bin liram çalındı'
Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik
Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!
İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."
Marilyn Monroe'nun evlililik sırları
Okuyucu Yorumları 0 yorum