HABER

Antalya'da heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 23:43 | Son Güncelleme

Gündoğmuş-Manavgat karayolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Antalya'nın Gündoğmuş ile Manavgat ilçeleri arasındaki yolun heyelan nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.

Yoğun yağış nedeniyle Gündoğmuş'a 1,5 kilometre kala heyelan oluştu.

Gündoğmuş-Manavgat karayolunun bir bölümünde toprak ve taş yığını oluşması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Akseki Kaymakamı ve Gündoğmuş Kaymakam Vekili Muhammed Emin Nasır, yaptığı açıklamada, heyelan nedeniyle kapanan yolun en kısa sürede yeniden açılması için ekiplerin yoğun çalıştığını belirtti.

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Denize düşen helikopterin enkaz görüntüleriDenize düşen helikopterin enkaz görüntüleri
Fatih'te asayiş denetimiFatih'te asayiş denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Gandoğmuş heyelan Manavgat

En Çok Okunan Haberler

Tahran zirvesinde sinsilik yapan İran, kendi kazdığı kuyuya düştü

Tahran zirvesinde sinsilik yapan İran, kendi kazdığı kuyuya düştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan 5 dilde Suriye tweeti: Ortağı da seyircisi de olamayız

Erdoğan'dan 5 dilde Suriye tweeti: Ortağı da seyircisi de olamayız

Ağrı’da zırhlı polis aracı ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Ağrı’da zırhlı polis aracı ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Türkiye sınırından atlayarak geçen Suriyelilerin görüntüleri ilgili Hatay Valiliği'nden açıklama: Giriş engellendi

Türkiye sınırından atlayarak geçen Suriyelilerin görüntüleri ilgili Hatay Valiliği'nden açıklama: Giriş engellendi

TSK açıkladı! Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

TSK açıkladı! Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi toplu olarak istifa etti

CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi toplu olarak istifa etti

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.