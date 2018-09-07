Antalya'da heyelan

Antalya'nın Gündoğmuş ile Manavgat ilçeleri arasındaki yolun heyelan nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.

Yoğun yağış nedeniyle Gündoğmuş'a 1,5 kilometre kala heyelan oluştu.

Gündoğmuş-Manavgat karayolunun bir bölümünde toprak ve taş yığını oluşması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Akseki Kaymakamı ve Gündoğmuş Kaymakam Vekili Muhammed Emin Nasır, yaptığı açıklamada, heyelan nedeniyle kapanan yolun en kısa sürede yeniden açılması için ekiplerin yoğun çalıştığını belirtti.

