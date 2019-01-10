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Antalya’da heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 23:25 | Son Güncelleme

Serik ilçesinde dört mahalleyi birbirine bağlayan yol, heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Antalya'da Serik ilçesinde dört mahalleyi birbirine bağlayan yol, heyelan nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Sarıabalı Mahallesi Köprüçayı Barajı mevkisinde Bucakköy, Karataş, Sarılabalı ve Akbaş mahallelerini birbirine bağlayan yolda, akşam etkili olan yağış sonrası heyelan meydana geldi.

Yol kenarındaki tepeden kopan dev kaya parçaları, mahallelere ulaşımı sağlayan bağlantı yolunun trafiğe kapanmasına neden oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesince bölgeye yönlendirilen ekipler tarafından yolun bir kısmı temizlendi. Sağanak yağışlar nedeniyle heyelanın devam etme ihtimaline karşı çalışmaya ara veren ekipler, güvenlik nedeniyle yolu trafiğe kapattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Hizmet Birimi Müdürü Fatih Erkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam bölgede heyelan meydana geldiğini söyledi.

Belediye ekipleri tarafından gerekli müdahalenin yapıldığını belirten Erkuş, "Heyelan tehlikesi devam ettiği için güvenlik nedeniyle yolu trafiğe kapattık. Heyelanın meydana geldiği yol Bucakköy, Karataş ve Akbaş grup yolu ve bu mahallelere alternatif yollardan ulaşım açık. 20 köyün ulaşıma kapalı olduğu söylentileri asılsızdır." dedi.

Konu ile ilgili mahalle sakinlerinin bilgilendirildiğini ifade eden Erkuş, yolu açma imkanlarının olduğunu ancak gece tedbir amacıyla yolu kapalı tuttuklarını, sabah yolun trafiğe açılacağını dile getirdi.

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