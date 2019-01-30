HABER

Antalya’da heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 09:41 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde üç mahalleyi birbirine bağlayan yolda sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi.

Antalya’nın Serik ilçesinde üç mahalleyi birbirine bağlayan yolda sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Dağın eteklerinden kopan dev toprak kütlesi ve kaya parçalarının karayoluna dökülmesi anı bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Heyelan anında karayolunda araç bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Heyelan, Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi Köprüçayı Barajı mevkiinde akşam saatlerine meydana geldi. Heyelan nedeniyle Karataş, Bucakköy ve Akbaş mahallelerini birbirine bağlayan yol trafiğe kapandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye yönlendirilen İş makineleriyle yoldaki kaya parçalarının bir kısmı temizlenirken, sağanak yağışlar nedeniyle heyelanın devam etme ihtimaline karşı çalışmaya ara verildi. Yol, güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Hizmet Birimi Müdürü Fatih Erkuş, ekipler tarafından gerekli müdahalenin yapıldığını söyledi. Yolda heyelan tehlikesinin devam ettiğini belirten Akkuş, Bucakköy, Karataş ve Akbaş mahallelerine alternatif yollardan ulaşımın açık olduğunu ve 20 köyün ulaşıma kapalı olduğu söylentilerinin asılsız olduğunu vurguladı.

Ayrıca konu ile ilgili Bucakköy, Karataş ve Akbaş mahallesinde oturan vatandaşların ve muhtarların bilgilendirildiğini ifade eden Erkuş, yolu açma imkanlarının olduğunu ancak gece saatlerinde vatandaşlara zarar gelmemesi için yolu tamamen trafiğe kapattıklarını ve sabah saatlerinde yolun trafiğe açılacağını belirtti.

Heyelan anı kamerada
Heyelan anı bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tepeden kopan kaya ve toprak parçalarının büyük bir gürültüyle yola düşüş anı yer aldı.

Antalya’da heyelan

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binali Yıldırım'dan canlı yayında Buket Aydın'a: Ayakkabı numaramı da sor!

Binali Yıldırım'dan canlı yayında Buket Aydın'a: Ayakkabı numaramı da sor!

Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı! 'Ne yapıyorsunuz?' sorusuna yanıt alamayınca...

Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı!

Başkentte komutanlığa operasyon!

Başkentte komutanlığa operasyon!

İstanbul Maltepe'de ortalık karıştı!

Ortalık karıştı! Çok sayıda polis sevk edildi

İstanbul Aksaray'da 'Fight Club' filmini aratmayan kavga!

Kimi izledi kimi tezahürat yaptı! Filmleri aratmaya kavga

Kanal kazısı sırasında kaya mezarı bulundu

Kanal kazısı sırasında kaya mezarı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.