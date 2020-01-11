HABER
  4. Antalya'da heyelan nedeniyle yolda çökme oluştu

Antalya'da heyelan nedeniyle yolda çökme oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 18:25 | Son Güncelleme

Antalya'da heyelan nedeniyle yolda çökme oluştu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde heyelan nedeniyle kara yolunda çökme ve çatlaklar meydana geldi.

Kumluca-Antalya kara yolu Belen Kavşağı'ndan başlayan ve Adrasan Mahallesi'ne kadar uzanan yolda küçük çatlaklar oluştu.

Yoldaki çatlakların büyüyüp çökmelerin oluşması üzerine karayolu ekipleri alanda çalışma başlattı. Ekipler, uyarı tabelaları koydukları yolun tek şeridini trafiğe kapattı.

Adrasan Mahallesi muhtarı Nail Aksoy, AA muhabirine, aşırı yağış sonucu yolda dün akşam çatlakların oluşmaya başladığını söyledi.

Çatlakların büyümesi üzerine jandarma ve Karayolları ekiplerine haber verdiklerini, aynı yolda geçen yıl da benzer sıkıntılar yaşandığını belirten Aksoy, tatil için mahalleye gelen vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
Siirt’te Lineer Metal Çinko Fabrikası’nın temeli atıldıSiirt’te Lineer Metal Çinko Fabrikası’nın temeli atıldı
İzmir'de peş peşe cinayetlerin sanığı cezaevinde intihar ettiİzmir'de peş peşe cinayetlerin sanığı cezaevinde intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adrasan mahallesi heyelan Kumluca yolda çökme

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Sebebi Fransa

Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Sebebi Fransa

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Flaş açıklama: Uçağı kruz füzesi sandığımız için vurduk

Flaş açıklama: Uçağı kruz füzesi sandığımız için vurduk

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

İş yerinde dedikodu yapanlar yandı! Yargıtay'dan flaş karar

İş yerinde dedikodu yapanlar yandı! Yargıtay'dan flaş karar

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kar topu oynayan öğrenciler acı içinde bağırdı!

Kar topu oynayan öğrenciler acı içinde bağırdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den uyarı geldi! Yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak!

Meteoroloji uyardı! Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak!

Ümraniye'de faciadan dönüldü! Beton mikseri kontrolden çıkarak devrildi!

Beton mikseri kontrolden çıktı! Faciaya ramak kala!

Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık cezaevinde intihar etti

İzmir'de peş peşe cinayetlerin sanığı cezaevinde intihar etti

Kayseri'de kaybolan koyununu arayan genç avcıların hedefi oldu!

Kaybolan koyununu arayan genç avcıların hedefi oldu!

İstanbul'daki deprem sırasında arkadaşları kaçtı, o oturmaya devam etti

Deprem sırasında şaşırtan görüntü

İstanbul'da deprem anlarında acil toplanma alanları nerede? Deprem toplanma alanı nasıl öğrenilir?

İşte İstanbul'daki acil toplanma alanları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.