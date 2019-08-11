HABER

Antalya’da ‘hırsız sevgililer ’ yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 17:26 | Son Güncelleme

Antalya’da 10 evden hırsızlık olayını ele el tutuşarak yaptıkları iddia edilen sevgili çift ve arkadaşını polis kargocu kılığına girerek yakaladı.

Antalya’da 10 evden hırsızlık olayını ele el tutuşarak yaptıkları iddia edilen sevgili çift ve arkadaşını polis kargocu kılığına girerek yakaladı. Son hırsızlık olayında hırsız sevgililerden birinin ev sahibinin uyanması üzerine balkondan atlayıp ayağını kırdığı öğrenildi.
Muratpaşa ilçesinde yakın sınırlar içinde yer alan Çağlayan, Güzeloba ve Şirinyalı Mahallesinde 10 evde benzer şekilde hırsızlık olaylarının yalanması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Hırsızlıkların benzer şekilde 3 kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen Hırsızlık Büro Amirliği özel bir ekip kurdu. 3 mahallede yüzlerce iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen özel ekip, şüphelilerin Suzan E., erkek arkadaşı Mesut T. ve Bayram A. olduğunu belirledi. Özel ekip kargocu kılığında şüphelileri takibe aldı. Son hırsızlık olayında ev sahibinin uyanması üzerine balkondan atlayarak ayağını kıran Mesut T. kız arkadaşı Suzan A, ve onlara yardım ettiği ileri sürülen Bayram A. kıskıvrak yakalandı. Mesut T. sol ayağı alçılı ve koltuk değnekleriyle,diğer şüphelilerle birlikte adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin çaldıkları döviz ve altınları, kent merkezindeki dövizcide bozdurup paylaştıkları, cep telefonlarını ise 100. Yıldaki telefonculara sattıkları öğrenildi. Bayram. A,’nın çok sayıda hırsızlıktan kaydının olduğu öğrenildi.
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Suzan E. ve Mesut T’nin sabaha karşı yaptıkları hırsızlıklara birlikte el ele tutuşarak gittikleri görüldü.

Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı
Teröristlerin Resulayn'daki tünel ve siper kazıları devam ediyorTeröristlerin Resulayn'daki tünel ve siper kazıları devam ediyor
Yarım tonluk boğa üzerine devrildi, ağır yaralandıYarım tonluk boğa üzerine devrildi, ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Kozan’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kozan’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

Ankara'da iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

'Dolaşacağım' diyerek dışarı çıkmıştı! 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Beşiktaş taraftarları zincirleme kaza yaptı: 4 kişi yaralı

Beşiktaş taraftarları zincirleme kaza yaptı! Yaralılar var

Babasının öldüğü kazada, Ömer de kurtarılamadı

Tatil yolunda acı haber... Küçük Ömer de kuratılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.