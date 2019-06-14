Antalya'da hırsızlık iddiası

Antalya'nın Alanya ilçesinde eğlence mekanından cep telefonu çaldıkları öne sürülen İsveçli 3 kadın yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşı Mahallesi'ndeki eğlence mekanından cep telefonu çalınması üzerine çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenen İsveç vatandaşı A.K, F.N. ve F.D, Kızlarpınarı Mahallesi'nde kaldıkları otelde gözaltına alındı.
Otelin bahçesinde bulunan cep telefonu ise sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum