Antalya'da hırsızlık operasyonları

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Aydınevler ve Yukarı Hisar mahallelerinde ev ve iş yeri hırsızlıklarına karşı çalışma başlattı.

Bu kapsamda 3 ayrı hırsızlıkla ilgili, A.A.Ç. ve A.Ü. ile çalıştığı iş yerinden farklı tarihlerde 30 bin lira çaldığı öne sürülen muhasebeci H.G, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

