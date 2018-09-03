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Antalya'da hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 21:42 | Son Güncelleme

Antalya'da hırsızlık operasyonu

Antalya'da, 3 evden 5 motosikletin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüksekalan, Emek ve Sütçüler mahallelerindeki 3 evden 5 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen 3 şüpheli ve çalınan motosikleti satın aldıkları belirtilen Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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