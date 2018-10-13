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Antalya'da hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 15:43 | Son Güncelleme

Aynı alışveriş merkezinden 2 ay arayla çelik kasa çaldıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı - Şüphelilerin çaldıkları paralarla otomobil ve motosiklet aldıkları belirlendi

Antalya'da hırsızlık operasyonu

Antalya'da aynı alışveriş merkezinden farklı tarihlerde çelik kasa çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Kepez ilçesi Barış Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin sorumlusu K.T, polise, 2 ay arayla çelik kasadaki toplam 135 bin liranın çalındığı ihbarında bulundu.

Bölgedeki yaklaşık 50 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen İ.T, M.K. ve M.Ş. gözaltına alındı.

Zanlılardan İ.T'nin aynı alışveriş merkezinde çalıştığı belirlendi.

Şüphelilerin çaldıkları paralarla otomobil ve motosiklet aldıkları öğrenildi.

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Antalya çelik para kasası hırsızlık

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