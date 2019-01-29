Antalya'da hırsızlık operasyonu

Alanya ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okullardan para çalınması ve eşyalara zarar verilmesi üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamera kayıtlarından kimlikleri tespit edilen A.B. (17), F.S. (17), M.C. (16) ve E.S. (15) düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
7 aylık kabus: Hayatımız karardı!
CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum