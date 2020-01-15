Antalya’da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hırsızlık suçuna karışan 1 şüpheli tutuklandı.

Olay, 8 Ocak Çarşamba günü gece saat 03.00 sıralarında Sorgun Mahallesi’ndeki bir ilkokulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şüpheliler ilkokulun penceresini kırarak, içerideki 700 lirayı çaldı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde şüphelilerin U.Ç. ile yaşları küçük O.E., O.C. ve E.M.K. olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden yaşları küçük 3 kişi serbest bırakılırken, U.Ç. ise tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

