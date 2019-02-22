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Antalya’da hırsızlık yaptığı iddia edilen Gürcü futbolcular serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 17:52 | Son Güncelleme

Antalya’da bir AVM’den hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 futbolcu serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Gürcistan Pirveli Ligi takımlarından Spartak Tskhinvali, kamp için geçtiğimiz hafta Belek bölgesine geldi.

Antalya’da bir AVM’den hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 futbolcu serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Gürcistan Pirveli Ligi takımlarından Spartak Tskhinvali, kamp için geçtiğimiz hafta Belek bölgesine geldi. İki gün önce kamp yaptıkları otelden izinli olarak çıkan futbolcular Giorgi B, Kakha K, Papuna M, Data S. ve Guram M, kiraladıkları araçla Konyaaltı ilçesinde bulunan alışveriş merkezine geldi. Alışveriş yapan futbolcular daha sonra otele geri döndü. İddiaya göre, bir mağazanın kapanmasının ardından hesapları ve ürünleri kontrol eden görevliler, alarmları sökülen eşofman, spor ayakkabı ve şort olmak üzere 9 parça eşyanın çalındığını tespit etti.
Görevlilerin bildirmesi üzerine inceleme başlatan ekipler, iş yeri ve alışveriş merkezinin güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık olayının saat 17.45 sıralarında gerçekleştiğini belirleyen polis, aynı saat aralığında gelen müşteriler üzerinde yoğunlaştı. Yapılan takiple şüphelilerin 5 kişi olduğu belirlendi. Kullandıkları kiralık otomobilin plaka kayıtlarından Belek’te 5 yıldızlı bir otelde kaldıkları tespit edilen Giorgi B, Kakha K, Papuna M, Data S. ve Guram M. gözaltına alındı.
Şüphelilerin mağazadan çalmış oldukları ürünler müştekiye teslim edilirken "iş yerinden hırsızlık" suçundan haklarında yapılan işlemlerin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

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