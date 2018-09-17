Antalya'da hortum

Antalya'nın Akseki ilçesinde hortum meydana geldi.
Karakışla Mahallesi'nde etkili olan hortum nedeniyle Necip Çelik'e (61) ait evin çatısı uçtu. Eve giden elektrik hattının da telleri koptu.
Ev sahibi Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailesiyle otururken gürültü üzerine dışarı çıktıklarını ve hortumun evlerinin çatısını uçurduğunu söyledi.
Tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirten Çelik, "Sosyal Yardımlaşma Vakfı yetkilileri ile jandarma gelerek inceleme yaptı. Kimseye bir şey olmadı." dedi.
Çelik'in komşusu Hüseyin Kılınç da "Hortumun geldiğini evimde otururken gördüm. Hortum çatıyı havaya kaldırdı. Bir anda geldi ve çatıyı uçurdu." diye konuştu.
Karakışla Mahallesi Muhtarı Bahtiyar Uysal da yetkililerin köylerine gelerek çalışma başlattıklarını söyledi.
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