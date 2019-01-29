Antalya'da hortum

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen hortum ev, iş yeri, ahır ve seralara zarar verdi.

Kentte etkili olan kuvvetli yağış, fırtına ve hortum, hayatı olumsuz etkiledi. Hortum nedeniyle Ahmediye mevkisindeki ev, iş yeri, ahır ve seralarda zarar oluştu.

Çatıların uçtuğu hortum sırasında bir traktör römorku devrildi, sera ve iş yerlerinin camları kırıldı.

Çiftçi Hasan Yılmaz, gazetecilere, hortumun seraları ve bazı evleri yerle bir ettiğini söyledi.

