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Antalya’da hortum ağaçları kökünden söktü, çatıları uçurdu

13.01.2021 12:24 | Son Güncelleme:
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Antalya’da sabah saatlerinde çıkan hortum, bir spor salonunun çatısını uçurdu, ağaçları kökünden söktü.

Antalya’da sabah saatlerinde çıkan hortum, bir spor salonunun çatısını uçurdu, ağaçları kökünden söktü. Hortum da spor salonunun duvarına monteli Atatürk maskı da yerinden çıkıp etrafa savruldu, o anları yaşayan vatandaşlar, ‘Hayatımda böyle bir ses duymadım, Belgesellerde izlediğimiz şeyi gerçek hayatta yaşadık’ diyerek yaşadıkları korkuyu dile getirdi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün Antalya için dün yaptığı sağanak ve fırtına uyarısının ardından dün gece saatlerinde başlayan sağanak ve şiddetli rüzgar, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak sürdürdü. Kentte rüzgarın hızı saatte 31 kilometreye kadar çıkarken, Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi’nde sabah erken saatlerde çıkan hortum, ağaçları kökünden söktü, Fatih Ortaokulu Spor Salonunun çatısını uçurdu. Hortumda spor salonunun dış cephesindeki duvarına monteli dev fiber Atatürk maskı da yerinden çıkıp etrafa savruldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle, apartmanların çatısındaki gün ısılar ve evlerin panjurları zarar gördü. Devrilen ağaçlar vatandaşların araçlarına da zarar verdi. Fırtına sonrası belediye ekipleri alarma geçerek, zarar gören bölgelerde çalışmalar başlattı.

“Belgesellerde izlediğimiz şeyi gerçek hayatta yaşadık”
Hortum anını yaşayan esnaflardan Fatma Ekmekçi, “Sabah 06:20 gibi uğultunun ardından büyük bir gürültü oldu. Spor salonunun çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, panjurlarımız göçtü. İlk başta ne olduğunu anlamamıştım, önce rüzgar diye düşünmüştüm sonra camdan bakarken büyük bir duman bulutuyla beraber çok büyük bir hortum geldi. 30 yıllık bir ağacımızdı bu, kökünden devrildi. Atatürk maskı da uçmuştu. Biz kırılmasın diye kenara koyduk, müdürlerimiz de içeri aldılar. Çok büyük bir felaketti. Hayatımda böyle bir ses duymadım. Belgesellerde izlediğimiz şeyi gerçek hayatta yaşadık” dedi.

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