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Antalya’da hortum bazı seralara zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 16:38 | Son Güncelleme

Antalya’da hortum bazı seralara zarar verdi

Antalya’da meydana gelen hortum nedeniyle 3 ev ve 20 civarında cam ile plastik sera zarar gördü.

Serik ilçesi Kozağacı Mahallesi'nde, Antalya yönünden denizde başlayıp kıyıya ulaşan hortum, 3 evin çatısını uçurdu, 20 civarında cam ve plastik seraya zarar verdi. Plastik örtüleri uçuran, camları kıran hortum, seralardaki domates, biber ve salatalık ekili alanlarda da hasara neden oldu.

Zarara uğrayanlardan Adem Çakan, bir anda gelen hortumun evinin çatısını uçurduğunu söyledi. İlerleyen hortumun elektrik tellerini kopartarak seralara zarar verdiğini belirten Çakan, bir işçinin korkusundan baygınlık geçirdiğini anlattı.

Sera sahibi Fatma Şimşek de hortumdan dolayı mahsullerinin ve sera alanının zarar gördüğünü, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, hasar tespit çalışmalarına başladı.

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