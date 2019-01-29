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Antalya'da hortum riski uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 16:11 | Son Güncelleme

Kentte yarın ve perşembe günü sağanak, gök gürültülü sağanak yağış ile kıyı bandında hortum oluşma riski bulunduğu bildirildi - Vatandaşlar kuvvetli meteorolojik olaylara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı

Antalya'da yarın ve perşembe günü sağanak, gök gürültülü sağanak yağış ile kıyı bandında hortum oluşma riski bulunduğu belirtilerek, vatandaşlar kuvvetli meteorolojik olaylara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırıp, Antalya il merkezi, ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yerel olarak kuvvetli, metrekareye 40-80 kilogram şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Yağışların perşembe günü ise Antalya'nın batı sahilinden başlayarak doğuya doğru Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Akseki'de sağanak, gök gürültülü sağanak şeklinde çok kuvvetli, metrekareye 51-100 kilogram, diğer ilçelerde ise aralıklı sağanak
yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla rüzgarın da yarın ve perşembe günü güney ve güneydoğu yönlerinden
kuvvetli, saatte 40-60 kilometre ve yağış anında kısa süreli saatte 60-90 kilometre hızında fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

- Kıyı bandında hortum riski

Açıklamada, yarın ve perşembe günü meydana gelecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ile Antalya kıyı bandında deniz üzerinde hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı ihtimali bulunduğuna işaret edildi.

Vatandaşların ve ilgililerin meydana gelmesi muhtemel kuvvetli meteorolojik olaylara karşı dikkatli, tedbirli olmalarının can, mal emniyeti açısından önemli olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu sistemin, cuma günü bölgeyi terk etmesinin beklendiği, hafta sonu ile gelecek hafta başı yağış öngörülmediği belirtildi.

Açıklamada, gelecek hafta boyunca hava sıcaklıklarının, Orta
Akdeniz'den gelen ılık hava akımlarının etkisi ile mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğinin de tahmin edildiği aktarıldı.

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Antalya hortum kuvvetli yağış meteorolojik uyarı

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