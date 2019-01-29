Antalya'da hortum riski uyarısı

Antalya'da yarın ve perşembe günü sağanak, gök gürültülü sağanak yağış ile kıyı bandında hortum oluşma riski bulunduğu belirtilerek, vatandaşlar kuvvetli meteorolojik olaylara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırıp, Antalya il merkezi, ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yerel olarak kuvvetli, metrekareye 40-80 kilogram şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Yağışların perşembe günü ise Antalya'nın batı sahilinden başlayarak doğuya doğru Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Akseki'de sağanak, gök gürültülü sağanak şeklinde çok kuvvetli, metrekareye 51-100 kilogram, diğer ilçelerde ise aralıklı sağanak

yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla rüzgarın da yarın ve perşembe günü güney ve güneydoğu yönlerinden

kuvvetli, saatte 40-60 kilometre ve yağış anında kısa süreli saatte 60-90 kilometre hızında fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.