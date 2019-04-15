HABER

Antalya'da hortum seraları vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 14:31 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan hortum nedeniyle yaklaşık 20 cam ve plastik sera zarar gördü.

Antalya'da hortum seraları vurdu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan hortum nedeniyle yaklaşık 20 cam ve plastik sera zarar gördü.
Serik'e bağlı Kozağacı Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında hortum çıktı. Denizde başlayıp kıyıya ulaşan hortum yaklaşık 20 cam ve plastik seraya zarar verdi. Seraların plastik örtülerini uçuran, camlarını kıran hortum; ekili domates, biber ve salatalıklara da zarar verdi.
Vatandaşların haber vermesi üzerine Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

FOTOĞRAFLI

Antalya'da hortum seraları vurduAntalya'da hortum seraları vurdu

Bir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlarBir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlar
Cumhuriyet Üniversitesi Bahar Şenliği, mehterli yürüyüşle başladıCumhuriyet Üniversitesi Bahar Şenliği, mehterli yürüyüşle başladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Barışı birlikte sağlamalıyız”Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Barışı birlikte sağlamalıyız”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

F.Bahçeli isme olay sözler

F.Bahçeli isme olay sözler

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Kızları ağaç ev istedi, o minibüsten ev yaptı

Kızları ağaç ev istedi, Karadenizli baba bakın ne yaptı

Özel mülkiyet deyip yolu kapattılar! Pamukkale yolunda şaşırtan manzara

45 kişi yolu kapattı! Sebebini duyan şaşıp kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.