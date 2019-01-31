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Antalya’da hortum sonrası yürek burkan görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 14:49 | Son Güncelleme

Antalya’da geçtiğimiz hafta yaşanan fırtına ve hortum felaketleri sonrası kıyıya ölü caretta caretta, kuş ve balıklar vurdu.Antalya ve ilçelerini vuran hortum felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, o günler ve sonrasına ait görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya devam ediliyor.

Antalya’da geçtiğimiz hafta yaşanan fırtına ve hortum felaketleri sonrası kıyıya ölü caretta caretta, kuş ve balıklar vurdu.
Antalya ve ilçelerini vuran hortum felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, o günler ve sonrasına ait görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya devam ediliyor. Son olarak dün Manavgat’ın Çenger Mahallesi yakınındaki sahile vuran onlarca ölü balık, iki caretta caretta ve bazı kuşları görenler şaşkınlığını izleyemedi. Özellikle bir caretta carettanın kabuğundaki parçalanma dikkat çekerken, ölen kuşların da balıkçıl olduğu görüldü.
Ölü hayvanları gören Ceren Gül, her gün geldiği sahilde karşılaştığı manzarayla şoke olduğunu söyledi. Gül, daha önceki fırtınalarda da benzer olaylara rastladığını belirtti.
Hayvanların, şiddetli fırtına ya da çevre ilçelerde çıkan hortum sonrası sahile vurduğu tahmin ediliyor.

Antalya’da hortum sonrası yürek burkan görüntü

Antalya’da hortum sonrası yürek burkan görüntü

Antalya’da hortum sonrası yürek burkan görüntü

Antalya’da hortum sonrası yürek burkan görüntü

Antalya’da hortum sonrası yürek burkan görüntü

Antalya’da hortum sonrası yürek burkan görüntü

Antalya’da hortum sonrası yürek burkan görüntü

Antalya’da hortum sonrası yürek burkan görüntü

Antalya’da hortum sonrası yürek burkan görüntü

Antalya’da hortum sonrası yürek burkan görüntü

Antalya’da hortum sonrası yürek burkan görüntü

Antalya’da hortum sonrası yürek burkan görüntü

Antalya’da hortum sonrası yürek burkan görüntü

Antalya’da hortum sonrası yürek burkan görüntü

Antalya’da hortum sonrası yürek burkan görüntü
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