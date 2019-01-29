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Antalya'da hortum ve yağışın zararı büyük

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 03:42 | Son Güncelleme

ANTALYA'da dün etkili olan fırtına, hortum ve yağışta 750 dönüm sera ve bahçe zarar gördü.

Antalya'da hortum ve yağışın zararı büyük

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da dün etkili olan fırtına, hortum ve yağışta 750 dönüm sera ve bahçe zarar gördü. Aksu Çayı'nda 50 tekne denize sürüklendi, 10 balıkçı teknesi ve kayık battı. Meteoroloji yetkilileri, bugün ve yarın için kuvvetli rüzgar ve yağış beklenmediğini açıkladı.
Antalya merkez ve daha çok Kemer, Kumluca, Finike ilçelerinde birkaç gündür devam eden olumsuz hava şartları, bugün itibariyle normale döndü. Yer yer yağışların devam edeceği Antalya'da, meteorolojik verilere göre bugün ve yarın kentin genelini etkileyecek olumsuz hava şartı görünmüyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, bugün ve yarın için ciddi bir uyarıları olmadığını söyledi. Yağışların il genelinde aralıklarla devam edeceğini belirten Öztürk, "Kuvvetli rüzgar ve yağış görünmüyor. Doğu ilçelerinde biraz daha fazla miktar yağış oluşabilir. Dün Kemer'e 131, Antalya merkeze 121, Serik'e 86, Döşemealtı'na 81 kilogram yağış düştü" dedi.
KENT MERKEZİNDE DÜN 350 DÖNÜM ZARAR GÖRDÜ
Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ise perşembe günü çıkan hortum ve kuvvetli rüzgar sonrası zarar tespit çalışmalarını cuma günü tamamladıklarını, ancak dün kent merkezi ve Kumluca'yı etkileyen hortumlar sonrası çiftçinin zararının büyüdüğünü söyledi. Dünkü hortumlar sonrası Kumluca'da 400 dönüm, Antalya merkezde de 350 dönüm sera ve bahçenin büyük zarar gördüğünü anlatan Alp, perşembe günü de Kumluca'da 1200, merkezde 198 dönüm ekili alanın zarar gördüğünü hatırlattı. Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) alanda çalışma yaptığını dile getiren Alp, cuma gününden itibaren sigorta yaptıran çiftçilerin parasının ödeneceğini söyledi. Alp, "Devletin çiftçinin elinden değil, gövdesinden tutması gerekiyor. Kendi başına ayağa kalkmasının imkanı yok. Çiftçinin çok ciddi desteğe ihtiyacı var" diye konuştu.
50 TEKNE DENİZE SÜRÜKLENDİ
Diğer yandan dünkü yağışlar sonrası Aksu Çayı'nda suyun debisi yükseldi. Çayda bulunan 50 tekne denize sürüklenirken, 10'a yakın balıkçı teknesi ve kayık battı. Aksu Karaöz bölgesinde ise dere yataklarının taşması sonucu 13 evin sular altında kaldığı kaydedildi.
BÜYÜKŞEHİR TEYAKKUZA GEÇTİ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise, 30 araç ve 200 personelden oluşan 10 ayrı ekiple olaylara müdahale edildiği kaydedildi. Yüzüncü Yıl Caddesi, Havaalanı Yolu, Yıldız Caddesi'nde yıkılan 63 ağaç, ekiplerce kaldırıldı. İtfaiye ekipleri gün boyunca kesintisiz çalıştı. 47 araç ve 137 personel, olumsuz hava koşulları sonrası 195 olaya müdahale etti. ASAT Genel Müdürlüğü de 121 personel ve 23 araçla hazır bekledi. ASAT personeli mazgal temizliklerini düzenli yaparak, trafik akışının kesintisiz sağlanmasına yardımcı oldu. Yeniden düzenlenen Konyaaltı Sahili’nde de 150 kişilik belediyenin temizlik ekibi çalıştı. Sahilde fırtına sonrası ortaya çıkan olumsuzluklar, bu ekipler tarafından giderildi.

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