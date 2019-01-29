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Antalya’da hortum yüzlerce serayı yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 17:58 | Son Güncelleme

Antalya’nın Finike ve Kumluca ilçesinde oluşan hortumda birçok tarım arazisi ve sera zarar gördü.Antalya ve ilçelerinden dün akşam başlayan sağanak yağış ve fırtına ve hortum hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya’nın Finike ve Kumluca ilçesinde oluşan hortumda birçok tarım arazisi ve sera zarar gördü.
Antalya ve ilçelerinden dün akşam başlayan sağanak yağış ve fırtına ve hortum hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına en çok sahil kesiminde bulunan Finike ve Kumluca ilçelerini etkiledi. Hortum nedeniyle Finike’de Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike Hizmet Birimi binası ile parkta bulunan 30 araç kullanılamaz hale geldi. Finike-Kumluca karayolunda hortuma kapılan iki otomobil metrelerce uçtu. Hurdaya dönen otomobilden bir kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yüzlerce ağacın yerinden söküldüğü bölgede, portakallarda yere döküldü.
Kumluca’nın Kum Mahallesi Cam Kırığı mevkiinde ise hortum nedeniyle yüzlerce sera yıkıldı. Müstakil evlerin çatıları uçtu. Özellikle, domates ve biber ürünleri yıkılan seraların altında kaldı. Çiftçiler ise hortumun ardından seralarının başına koştu. Bir hayli üzgün olduğu gözlemlenen çiftçileri arkadaşları telkin etti.

Hortuma yolda yakalandı
Finike-Kumluca yolunda hortuma kapılan otomobil sahibi Ramazan Küçükada’nın damadı Ramazan Aksoy, “Babam Finike’den Kumluca’ya dönerken hortuma kapılmış. Arabanın durumunu görünce babam iyi kurtulmuş, buna da şükür. Babamın arabası resmen uçmuş ve hurdaya dönmüş. Şu an hastanede yoğun bakımda” diye konuştu.

Evi silme geçti
Finike’de yaşayan Ramazan Karaç adlı vatandaş, öğle saatlerinde dolu yağmaya başladığını belirterek, “Kuvvetli bir dolu yağdı ve hava bir anda kararmaya başladı. Karşımızdaki denizden bir anda 30 metre genişliğinde hortum geldi. Yoldaki arabaları olduğu gibi buraya attı. Hizmet binasının bahçesinde işçiler vardı, o işçilerden birini alan hortum buraya uçurdu. Biz olanları evin içinden izledik. Dışarı çıkamadık. Bizim evden sıfır geçti. Evin çatısı yok. Yaşadıklarımız çok zordu” diye konuştu.

Ağaca sarılarak kurtuldu
Serası ve evi yıkılan Mehmet Sün adlı vatandaş ise, “Hortum anında seranın içindeydi ne olduğunu anlayamadım. Rüzgar seranın naylonunu atınca tamire çıktım. Seranın üstündeyken, hortumu gördüm. Seranın üstünden atlar atlamaz hemen ağaca sarıldım. Ardından olanlar oldu. Ağaca sarılarak kurtuldum. Evim yıkıldı. Arabam zarar gördü. Ailem iyi evde değildi komşuya gitmişti. Evde olsa belki ailem gidebilirdi. Domates ve biber seralarımda yıkıldı. Her şeyimiz gitti” dedi.

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