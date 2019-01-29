Antalya’da hortum yüzlerce serayı yıktı

Antalya’nın Finike ve Kumluca ilçesinde oluşan hortumda birçok tarım arazisi ve sera zarar gördü.

Antalya ve ilçelerinden dün akşam başlayan sağanak yağış ve fırtına ve hortum hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına en çok sahil kesiminde bulunan Finike ve Kumluca ilçelerini etkiledi. Hortum nedeniyle Finike’de Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike Hizmet Birimi binası ile parkta bulunan 30 araç kullanılamaz hale geldi. Finike-Kumluca karayolunda hortuma kapılan iki otomobil metrelerce uçtu. Hurdaya dönen otomobilden bir kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yüzlerce ağacın yerinden söküldüğü bölgede, portakallarda yere döküldü.

Kumluca’nın Kum Mahallesi Cam Kırığı mevkiinde ise hortum nedeniyle yüzlerce sera yıkıldı. Müstakil evlerin çatıları uçtu. Özellikle, domates ve biber ürünleri yıkılan seraların altında kaldı. Çiftçiler ise hortumun ardından seralarının başına koştu. Bir hayli üzgün olduğu gözlemlenen çiftçileri arkadaşları telkin etti.

Hortuma yolda yakalandı

Finike-Kumluca yolunda hortuma kapılan otomobil sahibi Ramazan Küçükada’nın damadı Ramazan Aksoy, “Babam Finike’den Kumluca’ya dönerken hortuma kapılmış. Arabanın durumunu görünce babam iyi kurtulmuş, buna da şükür. Babamın arabası resmen uçmuş ve hurdaya dönmüş. Şu an hastanede yoğun bakımda” diye konuştu.