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Antalya’da hortumun vurduğu seralarda servet yatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 10:06 | Son Güncelleme

Antalya’da geçtiğimiz Cumartesi günü havalimanında etkili olan ve ardından havalimanına yakın bir mahallede ortaya çıkan hortum önüne ne aldıysa götürdü.

Antalya’da geçtiğimiz Cumartesi günü havalimanında etkili olan ve ardından havalimanına yakın bir mahallede ortaya çıkan hortum önüne ne aldıysa götürdü. Kullanılamaz duruma gelen seraların içerisinde adeta servet yatıyor. Çürük domateslerin toplanması da çiftçi için ayrı bir maliyet oluşturuyor.
Antalya’da Cumartesi günü Havalimanında etkili olan hortum aynı saatlerde bölgenin 2 kilometre doğusunda yer alan Hacıaliler Mahallesi’nden de geçti. Mahallenin ortasından kuzeye doğru giden hortum, geçtiği yerlerde her şeyi parçalayarak ve havaya uçurdu. Hortumun geçtiği yerlerde bulunan domates seraları ve camları da parçalandı. 100 dönüme yakın sera alanı hortum nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

"6 ton seramızda 70-80 ton domatesimiz vardı"
Çiftçiler ise bir yandan yaralarını sarmaya çalışırken diğer yandan da kullanılamaz hale gelen seraların içerisindeki ürünler için kara kara düşünüyor. Kullanılmayan seraların içerisinde sofraların vazgeçilmezi tonlarca domates çöpe gitmeyi bekliyor. Seraların içerisinde adeta servet yatıyor.
10 yıldır çiftçilik yapan ve serası kullanılamaz hala gelen Elif Şallı, "Cumartesi günü havalimanı üzerinden kara bir bulut geldi. İki parça halinde geldi. Biz seranın yanından uzaktık ama görüyorduk. Seramızın yanından geçti. Geçmesi ile yıkması bir oldu. Seranın içerisinde bulunan domatesleri daha bir defa topladık. Zaten yeni üründü. Tam toplamaya hazırlanıyorduk. 6 ton seramızda 70-80 ton domatesimiz vardı. Tek ekimdi. Bir daha toplanmaz. Üstüne bir de dolu yağdı. Artık toplamayacağız" dedi.
Elif Şallı’nın komşusu Emine Oral ise "Hortum havalimanının üzerinden geldi. Saniyeler içerisinde sera, cam, çatı ne varsa götürdü. Şuan gördüğümüz yerde 50-60 ton domates var. Hiç toplamadık. Bir ya da iki defa toplandı" açıklamasını yaptı.
Ahmet Coşkun ise, "Bulunduğumuz noktada yaklaşık 50 dönüm alan yıkıldı. İçerisinde bulunan ürünler kullanılamaz hale geldi. Burada bir dönüm sera yeniden yapılmak istense yaklaşık maliyeti 100 bin TL. Çiftçilerimiz daha yeni 2B taksitleri ödüyordu. Maddi sıkıntılar çok. Bu ürünler kullanılamaz hale geldi. Devletimizden yardım bekliyoruz. Çiftçilerimiz sera ustaları ile görüşmeye başladılar" ifadelerini kullandı.

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