HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya’da hurdacılara 120 polisle şok baskın

Antalya’da hurdacılara 120 polisle şok baskın

07.01.2021 16:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da 120 kişilik polis ekibiyle Zeytinköy bölgesindeki hurdacılara yönelik operasyonda bir iş yerindeki demir kafesli zuladan çok sayıda demir kesme makası, matkap, vantilatör, yangın tüpleri, spiral ve kaynak makinesi çıktı.Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, motosikletli yunus timlerinin de desteğiyle Zeytinköy bölgesindeki Yeşildere ve Gebizli Mahallesinde çalıntı mal alındığı ve satıldığı ileri sürülen 7 iş yeri için operasyon kararı alındı.

Antalya’da 120 kişilik polis ekibiyle Zeytinköy bölgesindeki hurdacılara yönelik operasyonda bir iş yerindeki demir kafesli zuladan çok sayıda demir kesme makası, matkap, vantilatör, yangın tüpleri, spiral ve kaynak makinesi çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, motosikletli yunus timlerinin de desteğiyle Zeytinköy bölgesindeki Yeşildere ve Gebizli Mahallesinde çalıntı mal alındığı ve satıldığı ileri sürülen 7 iş yeri için operasyon kararı alındı. Yaklaşık 120 polis operasyon için Yeşildere Mahallesi’ndeki bir benzin istasyonu yerleşkesinde hazırlık yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler arama kararı eşliğinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Hurdacıların iş yerine giren ekipler kimlik sorgusu yaptı. Aranma kararı bulunan bir kişi gözaltına alındı. İş yeri sahibinin ruhsatı ve çalışanların sigortasının olup olmadığı sorgulandı. Ekipler iş yerinin her bölmesinde didik didik arama yaptı. Aramalarda ruhsatsız tabanca, tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu.
Ekipler bir hurdacı dükkanında ise çek çek diye tabir edilen hurda malzeme toplanılan arabaların hepsinin içindeki malzemeleri çalışanlardan yere dökmesini istedi. Aynı iş yerini de detaylı şekilde arayan ekipler, demir kafes şeklinde kapatılan bir bölmede çalıntı olduğu değerlendirilen eşyalar ele geçirdi. İş yeri çalışanı kafes şeklindeki yere girerek sakladığı çok sayıda spiral, matkap, demir kesme makası, yangın tüpleri, araç takviye kabloları, tost makinesi, kaynak makinesi, dalgıç pompalar, makaralı kablo ve dev vantilatör pervanesi ele geçirildi. Ekipler seri numarasından sorgulamasını yaptıkları yangın tüplerinin çalıntı olduğunu belirledi.
İş yerinde, beslenmesi tehlikeli cinsler arasında yer alan pitbull cinsi köpek de HAYDİ ekiplerince alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saniyelerle kurtuldu! Saniyelerle kurtuldu!
Kuaförde saçını boyatıp eve giden kadın hayatının şokunu yaşadıKuaförde saçını boyatıp eve giden kadın hayatının şokunu yaşadı
Salat-ı Tefriciye duasının anlamı ve mucizeleriSalat-ı Tefriciye duasının anlamı ve mucizeleri
1/

En Çok Okunan Haberler

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

İğrenç olay! Öz kızının çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı

İğrenç olay! Öz kızının çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı

Boşanırken 2,2 milyar dolarlık servet ne olacak?

Boşanırken 2,2 milyar dolarlık servet ne olacak?

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Biden resmen ABD başkanı oldu!

Biden resmen ABD başkanı oldu!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Sucuk, lokum, sigara ve para isteyen memur rüşvetten tutuklandı

Memurdan şaşırtan rüşvet tarifesi! Sucuk, lokum, sigara...

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti

Kuaförde saçını boyattıktan sonra evine gelen avukat büyük şok yaşadı

Kuaförde saçını boyatıp eve giden kadın hayatının şokunu yaşadı

Üzerine düştü! Az kalsın parmağından oluyordu

Üzerine düştü! Az kalsın parmağından oluyordu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.