Antalya'da hava, kara ve denizden yapılan "Huzur Akdeniz" uygulamasında 83 kişi yakalandı.

İl genelinde asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik "Huzur Akdeniz" uygulaması yapıldı.

Asayiş, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele başta olmak üzere tüm şubelerden bin 175 personel, 234 ekibin katılımıyla 2 deniz aracı, 2 helikopter ve 4 dedektör polis köpeğinin katılımıyla çalışma yapıldı.

Kentin giriş ve çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 63 sabit uygulama noktası ve 265 umuma açık yerde şüpheli kişi ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapıldı.

Uygulamada, 24 bin 170 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan 83 kişi yakalandı, 10 bin 772 araç kontrol edildi, 323 araca 195 bin 679 lira para cezası uygulandı, 39 araç trafikten men edildi, kontrol edilen 248 iş yerinin 7'sine cezai işlem uygulandı.

Aramalarda tabanca, şarjör, 4 mermi, 4,2 gram kokain, 1,5 gram esrar, 5 gram metanfetamin, 130 paket kaçak sigara ve 300 adet TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) bandrolü ele geçirildi.

