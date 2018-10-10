Antalya'da icra görevlilerinin rehin alındığı iddiası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir eve icra işlemi için giden görevlileri darbettikten sonra rehin aldıkları ileri sürülen anne ve 2 oğlu tutuklandı.
Çardak Mahallesi'ndeki bir eve haciz işlemi için giden Manavgat 2'nci İcra Müdürlüğü memuru Yasin Çapan ve avukat katibi Süleyman Avcı, borçlular ve yakınları tarafından darbedilerek 2 saat rehin alındı.
Rehin tutulan icra memuru ve avukat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurtarılırken, şüpheliler anne F.K. ile oğulları A.K. ve S.K. gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "görevli memura mukavemet", "hürriyetten yoksun bırakma", "hakaret ve tehdit", "telefon ve özel eşyaların alıkonulması" suçlarından tutuklandı.
Adliyeden çıkarılan zanlılar ise haksız yere tutuklandıklarını iddia etti. Anne F.K, "76 yaşındayım. Avukatın baskısıyla beni tutukladılar." dedi.
İcra memuru Çapan ile avukat katibi Avcı'ya hastanede iş göremez raporu verildiği de belirtildi.
Öte yandan, Büro Memur Sen Manavgat Adliye temsilcisi Sefa Oğuz, adliye binası önünde basın açıklaması yaparak, saldırıyı kınadı.
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