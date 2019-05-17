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Antalya'da icra görevlilerinin rehin alınma davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 17:25 | Son Güncelleme

Manavgat ilçesinde icra görevlilerini darbederek rehin aldıkları öne sürülen anne ve iki oğlu hakim karşısına çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, icra görevlilerini darbettikten sonra rehin aldıkları iddia edilen anne ve iki oğlunun yargılanmasına başlandı.

Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Adil, Sakif ile anneleri Fatma Karakuş, taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanıklardan Sakif Karakuş, bağırtılar üzerine kardeşi Adil'in evine gittiğini, kardeşi ile annesinin iki kişiyle tartıştığını gördüğünü söyledi.

Görevlilerin annesine hakaret ettiğini öne süren Karakuş, "Tarafları ayırmaya çalıştım. Gelenlerin alacaklılar olduğunu zannettim. Kimseyi tehdit etmedim, Süleyman Avcı ise yüzüne kapı çarpması nedeniyle yaralanmış olabilir." dedi.

Sanık Fatma Karakuş ise suçlamaları kabul etmeyerek, olayla ilgili oğluna tepki gösterdiğini savundu.

Tanık Soner Baştaş da icra aracını kullandığını, aracı park etmeye çalıştığı sırada tartışmanın çıktığını dile getirdi.

Olay yerine gittiğinde tarafları sakinleştirmeye çalıştığı sırada rahatsızlandığını belirten Baştaş, "Bu sırada icra memuru Yasin Çapan, Fatma Karakuş'a 'Teyze sesini yükseltme, ben devlet memuruyum.' dedi. Bunu üzerine Fatma Karakuş 'Sen bana küfrettin.' diye bağırmaya başladı. Daha sonra sanıkların üçü Yasin Çapan ve Süleyman Avcı'ya vurmaya başladı. Fatma Karakuş, 'Bunları götürüp öldürün, kör kuyuya atın, mesuliyet bana ait.' diye bağırdı." şeklinde konuştu.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çardak Mahallesinde bir eve hacze giden Manavgat İcra Müdürlüğü memuru Yasin Çapan ve avukat katibi Süleyman Avcı'nın 10 Ekim 2018'de Fatma, Adil ve Sakif Karakuş tarafından darbedilerek rehin alındığı öne sürülmüştü.

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