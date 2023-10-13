Antalya'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı silahlı çatışmaya dönüştü: 2 ölü, 6 yaralı
Mynet Haber
1 saat önce
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Antalya’nın Serik ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada Ahmet ve Şerife Yavuz çifti hayatını kaybetti, kavgayı ayırmaya çalışan 2 jandarma personelinin de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.
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