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Antalya'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı silahlı çatışmaya dönüştü: 2 ölü, 6 yaralı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Antalya’nın Serik ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada Ahmet ve Şerife Yavuz çifti hayatını kaybetti, kavgayı ayırmaya çalışan 2 jandarma personelinin de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

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