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Antalya’da iki aile arasındaki kavgada silah ve kılıçlar konuştu: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 17:05 | Son Güncelleme

Antalya’da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavga, mahallede gergin anlar yaşattı.

Antalya’da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavga, mahallede gergin anlar yaşattı. Olayda 3 kişi darp edilerek yaralanırken, çevredeki ev ve düğün için mahalleye gelen davetlilerin araçları kurşunlardan dolayı zarar gördü. Polis, kavgaya karışan bir kişinin elindeki kılıca ise el koydu.
Olay, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 907. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki aile bir araya geldiğinde taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada bir kişi, yanındaki tüfekle çevreye ateş etmeye başladı. Olayda çevredeki araç, ev ve iş yerleri zarar gördü. 3 kişinin darp darp edilerek yaralandığı kavgada tüfekli şahıs olay yerinden 33 B 5864 plakalı aracıyla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Polisin incelemeleri devam ederken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Kavgaya karışan bir kişinin elindeki kılıca ise polis tarafından el konuldu. Olay yerinden kaçan tüfekli şahıs, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Ekipler, olaya karışan kişileri polis merkezine götürdü.

Antalya’da iki aile arasındaki kavgada silah ve kılıçlar konuştu: 3 yaralı

Antalya’da iki aile arasındaki kavgada silah ve kılıçlar konuştu: 3 yaralı

Antalya’da iki aile arasındaki kavgada silah ve kılıçlar konuştu: 3 yaralı

Antalya’da iki aile arasındaki kavgada silah ve kılıçlar konuştu: 3 yaralı

Antalya’da iki aile arasındaki kavgada silah ve kılıçlar konuştu: 3 yaralı

Antalya’da iki aile arasındaki kavgada silah ve kılıçlar konuştu: 3 yaralı

Antalya’da iki aile arasındaki kavgada silah ve kılıçlar konuştu: 3 yaralı

Antalya’da iki aile arasındaki kavgada silah ve kılıçlar konuştu: 3 yaralı

Antalya’da iki aile arasındaki kavgada silah ve kılıçlar konuştu: 3 yaralı

Antalya’da iki aile arasındaki kavgada silah ve kılıçlar konuştu: 3 yaralı

Antalya’da iki aile arasındaki kavgada silah ve kılıçlar konuştu: 3 yaralı

Antalya’da iki aile arasındaki kavgada silah ve kılıçlar konuştu: 3 yaralı

Antalya’da iki aile arasındaki kavgada silah ve kılıçlar konuştu: 3 yaralı

Antalya’da iki aile arasındaki kavgada silah ve kılıçlar konuştu: 3 yaralı

Antalya’da iki aile arasındaki kavgada silah ve kılıçlar konuştu: 3 yaralı

Antalya’da iki aile arasındaki kavgada silah ve kılıçlar konuştu: 3 yaralı

Antalya’da iki aile arasındaki kavgada silah ve kılıçlar konuştu: 3 yaralı

Antalya’da iki aile arasındaki kavgada silah ve kılıçlar konuştu: 3 yaralı

Antalya’da iki aile arasındaki kavgada silah ve kılıçlar konuştu: 3 yaralı

Antalya’da iki aile arasındaki kavgada silah ve kılıçlar konuştu: 3 yaralı

Antalya’da iki aile arasındaki kavgada silah ve kılıçlar konuştu: 3 yaralı

Antalya’da iki aile arasındaki kavgada silah ve kılıçlar konuştu: 3 yaralı

Antalya’da iki aile arasındaki kavgada silah ve kılıçlar konuştu: 3 yaralı
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