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Antalya’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 18:15 | Son Güncelleme

Antalya’nın Elmalı ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Elmalı-Finike karayolunun 25.

Antalya’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Antalya’nın Elmalı ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Elmalı-Finike karayolunun 25. kilometresi Avlan mevkiinde saat 17.00 sıralarında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan Eser Ezgi Yergin, Refik Avcı, Aysel Avcı, Ece Atasoy, Sevim Yergin, Süheyla Atasoy yaralandı. Kaza sonrası yoldan geçen sürücülerin yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılardan 4’ü, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastanelere sevk götürülürken, Sevim Yergin ve Süheyla Atasoy helikopterle Antalya’ya götürüldü.
Yol trafiğini bir müddet aksatan kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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