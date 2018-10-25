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Antalya'da iki ayrı orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 18:53 | Son Güncelleme

Kumluca ilçesinde iki ayrı noktada çıkan yangının biri söndürüldü, diğerine müdahale ediliyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde farklı yerlerde çıkan iki orman yangınından biri söndürüldü, diğeri ise devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Kumluca'ya bağlı Hacıveliler Mahallesi Şıh mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile bir helikopter müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çabasıyla rüzgara rağmen yaklaşık bir saatte kontrol altına alınırken, aynı saatlerde Mavikent Mahallesi Ertaş Yolu'ndaki ormanlık alanda da yangın çıktı. Bazı ev ve seraların yakınındaki yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yerleşim alanlarından uzak, kayalık ve karadan ulaşımın güç olduğu bölgeye doğru ilerleyen yangına helikopterlerle müdahale devam ediyor.

Öte yandan yangına müdahale için Antalya'dan gelen bir yangın söndürme helikopterinin arıza nedeniyle Mavikent'te bulunan piste zorunlu iniş yaptığı, daha sonra tekrar Antalya'ya döndüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Arozöz Kumluca orman yangını

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