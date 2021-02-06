HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya’da iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti

Antalya’da iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti

06.02.2021 23:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti.

Antalya’da iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti. Kadının uzun süredir yüzündeki yara sebebiyle tedavi gördüğü öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi 914 Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın 3. kat dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve iki çocuk annesi olan 45 yaşındaki Şafak E., yüzünde çıkan ve uzun süredir tedavi gördüğü yaranın geçmemesi üzerine bunalıma girdi. Ev hanımım Şafak E, bugün evdeki tabancayı ateşleyerek intihar etti. Evdekiler silah sesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Şafak E’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şafak E’nin yakınları acı haber üzerine gözyaşlarına boğuldu. Durumu kötüleşen bir kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Şafak E’nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şafak E’nin, eşinin İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Heyecanlıyız, az kaldı''Heyecanlıyız, az kaldı'
Mardin'de PKK'ya yönelik operasyon başlatıldıMardin'de PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı
Akşam namazı nasıl kılınır?Akşam namazı nasıl kılınır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Onay verildi: Yeni banka kuruluyor

Onay verildi: Yeni banka kuruluyor

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Bir ilde termometreler 32 dereceyi gösterdi

Bir ilde termometreler 32 dereceyi gösterdi

Görüntüler infial yarattı! İfadesi ortaya çıktı

Görüntüler infial yarattı! İfadesi ortaya çıktı

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'ün yeni projesini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'ün yeni projesini duyurdu

Mutasyonlu virüs açıklaması: Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir

Mutasyonlu virüs açıklaması: Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir

Vali duyurdu: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Vali duyurdu: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Diğer Haberler

Antalya’da iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti

Korkunç olay! 2 çocuk annesi tabancayla intihar etti

Zonguldak'ta bir köpeğin sopayla öldürülmesi iddiasına açıklama

Görüntüler dehşete düşürmüştü! Valilik'ten açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minik Sena'dan sevgi dolu mektup

Toplantı sırasında eline ulaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz mektup

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

Mardin'de PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

MetroPOLL son seçim anketini yayımladı

MetroPOLL son seçim anketini yayımladı

Sayısal Loto sonuçları 6 Şubat 2021 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 6 Şubat Sayısal Loto sonuçları

Çekiliş sonuçları belli oldu! İkramiye 107 milyon TL'yi aştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.