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Antalya'da iki gencin öldüğü trafik kazası davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 10:58 | Son Güncelleme

Savcı, otomobiliyle çarptığı motosikletteki iki gencin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın, 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi

Antalya'da otomobiliyle çarptığı motosikletteki iki gencin ölümüne neden olduğu ileri sürülen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Elçin Özyurt, hayatını kaybeden çocukların yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, bilirkişi ve keşif raporlarına göre, sanığın asli kusurlu olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Savcı, sanığın " taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık Özyurt, manevraya başladıktan sonra motosikletin, aracının yan dikiz aynasından gözüktüğünü iddia etti.

Üzgün olduğunu ifade eden sanık, "Ancak ben, pişman olacağım ya da kimseye zarar vermek kastıyla yapmış olduğum bir harekette bulunmadım. Tahliyemi talep ediyorum, bakıma muhtaç ailem var." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Ahmet Turan Çelik (22) yönetimindeki 34 GS 6988 plakalı motosiklet, 16 Şubat'ta Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde, Elçin Özyurt'un kullandığı 07 ACP 82 plakalı otomobille çarpışmış, kazada ağır yaralanan Çelik ile motosikletteki Muhammet Açıkgöz (17) hayatını kaybetmişti.

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