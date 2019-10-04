HABER

Antalya'da iki gencin öldüğü trafik kazası davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 15:03 | Son Güncelleme

Otomobiliyle çarptığı motosikletteki iki gencin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Antalya'da otomobiliyle çarptığı motosikletteki iki gencin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Elçin Özyurt, hayatını kaybeden çocukların yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Özyurt, mahkemeye sunduğu iki sayfalık savunmasında pişmanlığını anlattığını söyledi.

Kaza sebebiyle çok üzgün, pişman olduğunu, bu pişmanlığının bir ömür süreceğini aktaran Özyurt, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Özyurt'u, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sürücü belgesinin iki yıl süreyle geri alınmasına karar veren heyet, sanık Özyurt'un tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Ahmet Turan Çelik (22) yönetimindeki 34 GS 6988 plakalı motosiklet, 16 Şubat'ta Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde, Elçin Özyurt'un kullandığı 07 ACP 82 plakalı otomobille çarpışmış, kazada ağır yaralanan Çelik ile motosikletteki Muhammet Açıkgöz (17) hayatını kaybetmişti.

PARTNERŞeyma Subaşı'ndan 'ikinci çocuk' sinyali! Şeyma Subaşı'ndan 'ikinci çocuk' sinyali!
Sultangazi'de küçük kahramanlara ziyaretSultangazi'de küçük kahramanlara ziyaret
‘12 bin Göbeklitepe’ Fashion Week’te hayat buluyor‘12 bin Göbeklitepe’ Fashion Week’te hayat buluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya dava Elçin Özyurt hapis cezası karar mahkeme trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

İttifakta kriz mi var? Akşener sessizliğini bozdu

İttifakta kriz mi var? Akşener sessizliğini bozdu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Avrupa Ligi'nde bayrak skandalı!

Avrupa Ligi'nde bayrak skandalı!

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-15' uygulaması!

İstanbul'da giriş ve çıkışlar tutuldu! Havadan ve karadan abluka

Son dakika! Sırrı Süreyya Önder için tahliye kararı

Sırrı Süreyya Önder için tahliye kararı

Sokakta oynuyordu! Kulağında görünce hemen doktora koştu

Kulağında görünce hemen doktora koştu!

Kocaeli'de 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 11 kişi tutuklandı

İlçe ayağa kalktı! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya aracıyla çarpıp kaçtı!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Esenyurt'ta toprak kayması! Ekipler sevk edildi

Esenyurt'ta toprak kayması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.