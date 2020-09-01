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  4. Antalya’da iki grup arasında silahlı-bıçaklı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı

Antalya’da iki grup arasında silahlı-bıçaklı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 11:17 | Son Güncelleme

Antalya’da 2 grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Antalya’da 2 grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, sabah 09.00’da Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi 2314 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yerini silahlı ve bıçaklı kavgaya bıraktı. Olayda iki gruptan birer kişi tabancadan çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel hareket polisi, sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Polis olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirdi. Çevre güzergahta incelemelerini sürdüren ekipler, çalılık alanda iki adet pompalı tüfek ele geçirdi.

Kavga anı cep telefonu kamerasında
Öte yandan kavga anı çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Bir grubun diğer grubu ellerinde silahlarla takip ettiği, bazı grup üyelerinin kavga anı görüntülere yansıdı. Görüntülerde bir şahsın bir kişiyi yere yatırıp kafasını beton zemine vurduğu gözlendi. Yine görüntülere polisin olay yerine gelip şahısları gözaltına aldığı yansıdı.

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