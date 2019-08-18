HABER

Antalya'da iki grup, hastane önünde birbirine ateş açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 12:30 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Kepez Devlet Hastanesi önünde, husumetli iki grup, otomobillerinden birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Kepez Devlet Hastanesi önünde, husumetli iki grup, otomobillerinden birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, olaydaki otomobillerden birini terk edilmiş halde bulurken, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. ​Olay, saat 09.30 sıralarında, Kepez Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Otomobil kundaklama nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen iki grup, hastane önünde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine görgü tanıklarının ifadesine göre taraflar otomobillerine binip, birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler, daha sonra otomobilleriyle farklı yönlere kaçtı. OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kısa süre sonra şüphelilerin kullandığı araçlardan biri olan 07 AGZ 387 plakalı otomobili, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5899 Sokak'ta terk edilmiş halde buldu. Yapılan incelemede, otomobilin sağ ön kapı üstünde domuz kurşunu izine, sağ tarafta ise çok sayıda saçma izine rastlandı. EVDE TÜFEK VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ Otomobilin terk edildiği sokaktaki evde oturanların konuyla bağlantısının olabileceğini düşünen polis, içeride arama yaptı. Aramada, ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dolu fişek ele geçirildi. Olayda kullanılan silahlardan biri olduğu düşünülen tüfek ve fişekler incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri diğer aracın plakasını ve kaçan şüphelilerin kimliğini belirleyip yakalamak için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının görüntülerini incelemeye aldı.

PARTNERÜnlü çift tatilde böyle görüntülendiÜnlü çift tatilde böyle görüntülendi
Antalya'da iki grup, hastane önünde birbirine ateş açtıAntalya'da iki grup, hastane önünde birbirine ateş açtı
İzmir'de orman yangını (1)İzmir'de orman yangını (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Galatasaray'da istifa depremi

Galatasaray'da istifa depremi

Sahnede pantolonu yırtıldı!

Sahnede pantolonu yırtıldı!

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Üsküdar'da yol çöktü

Üsküdar'da yol çöktü! Şok görüntü

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

KKTC’de ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Kişisel bakım ürünleri Antarktika kıyılarını da kirletti

'Pes' dedirten olay! Antarktika'da bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.