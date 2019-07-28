Antalya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Antalya’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde 100. Yıl bulvarı Antalyaspor Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KES 47 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 07 GZS 28 plakalı otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada 07 GZS 28 plakalı araçta bulunan 3 genç yaralandı. İddiaya göre diğer otomobilde bulunan biri kadın 2 kişi ise olay yerine gelen başka bir araçla kaza yerinden ayrıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada her iki araç hurdaya dönerken, olay yerinde bulunmayan diğer kazazedelerin yaralı olup olmadığı konusunda bilgi edinilemedi.



