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Antalya'da ilaçlama uçağının düştüğü iddiası (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 16:06 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ilaçlama uçağının düştüğü ihbarı üzerine kurtarma ekipleri, uçağın düştüğü bildirilen bölgeye hareket etti.

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ilaçlama uçağının düştüğü ihbarı üzerine kurtarma ekipleri, uçağın düştüğü bildirilen bölgeye hareket etti.

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