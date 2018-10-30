Antalya'da ilaçlama uçağının düştüğü iddiası (1)

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'n\u0131n Manavgat il\u00e7esinde ila\u00e7lama u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc ihbar\u0131 \u00fczerine kurtarma ekipleri, u\u00e7a\u011f\u0131n d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc bildirilen b\u00f6lgeye hareket etti.PARTNER\u0130lk defa g\u00f6receksiniz! \u0130\u015fte \u0130stanbul'da toplu idam\u0131n foto\u011fraf\u0131....Orman Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc: Yang\u0131na m\u00fcdahale s\u00fcresini 15 dakikan\u0131n alt\u0131na \u00e7ektik\u00d6\u011frencilerden T\u00fcrk bayrakl\u0131 koreografi
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