Antalya’da ilk Tropikal Meyve Hasat Şenliği

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Valiliğin himayesinde Tropikal Meyve Hasat Şenliği düzenlendi. Muz ve avokado üretiminde adından söz ettiren Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, son yıllarda birçok üretici tropikal ürün yetiştirmeye başladı. 2012 yılında Antalya Valiliğinin desteğiyle, Amerika’nın Florida eyaletinden getirilen çok sayıda tropikal meyve fidesinin, Gazipaşa ilçesinde adaptasyonu üzerine çalışmalar yapılıyordu. Yapılan çalışmaların sonuç vermesi üzerine 10 adet tropikal meyvenin fide üretimi tescillendi ve üretimi yaygınlaştı. Gazipaşa Atatürk Parkı’nda çevre ilçelerin de katılımıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen Tropikal Meyve Hasat Şenliğinde hasadı yapılan ürünlerin tanıtımı yapıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun katılımıyla gerçekleşen şenlikte renkli görüntüler oluştu. Şenliğin açılış konuşmasını yapan Vali Karaloğlu, muz ve avokado üretiminin tarihçesini anlattı. Karaloğlu, “Antalya olarak her yıl 6.5 milyon ton sebze üretimi yapıyoruz. Hem Türkiye’ye hem de dünyanın çeşitli ülkelerine bunları ihraç ederiz. Antalya turizmle çok öne çıkmış olsa da Antalya kadim bir tarım şehridir. Antalya son yıllarda uygun iklim koşulları nedeniyle tropikal meyve üretim merkezi olmakta. Tropikal meyve üretiminde ilk akla gelen meyve muzdur. Muz Alanya’ya 1730’lu yıllarda bir süs ağacı olarak getirilmiş. Sonra bakmışlar süs ağacı meyve veriyor. 1930’lu yıllardan sonra ekilmeye ve hasadı yapılmaya başlamış. Avokado 1970’lerde üretimi yapılmaya başlamış. Türkiye’nin muz ihtiyacı 800 bin tondur. Şuan Mersin ve Antalya 500 bin tonunu üretiyor. Antalya tek başına bunun yüzde 33’ünü üretiyor. Muzun sera altına girmesi çiftçimizin bilinçlenmesi, fide üretimi gibi nedenlerle muzda çiftçimiz sadece kendi ihtiyacımızın tamamını değil ihracatçı bir ülke haline getirecek. Bu sahil şeridinin tamamında açıkta ve örtü altında muz üretimi yapılıyor. 200 bin olan üretimimiz 499 bin tona gelmiştir. 7 senede yüzde yüzün üzerinde büyümüştür. Önümüzdeki 7 senede de ihracatçı bir ülke olacağız. Avokado üretiminde 3500 tondur yüzde 81’ini Antalya, Gazipaşa ve Alanya üretmektedir. Avokadoda bu sene 37 ton gibi sembolik bir rakamla ihracata da başladık. Avokado üretimi de emin adımlarla ilerliyor” dedi.

Son yıllarda artan tropik meyve üretimi hakkında da bilgi veren Karaloğlu, şunları söyledi:

“2012 yılında Özel İdare bütçesinden tropik meyvelerin bölgeye adaptasyonuyla ilgili bir çalışma yapılıyor. Amerika’nın Florida eyaletinden fideler getiriyor ve bu bölgeye ekiliyor. Adaptasyonu sağlanıyor. Bunların bazılarının tescilini sağladık. Fidan üretimini de yapıyoruz. Bugüne geldiğimizde 10 ayrı tropik meyve üretiminin yapıldığı bir şehre dönüştürdü. Önümüzdeki dönemde ciddi bir potansiyelimiz var, pazar sıkıntımız yok. Hem iç pazarı ve yanı başımızda Avrupa pazarı ürettiğimiz bütün tropik meyveleri satacak kadar büyük bir pazara sahibiz. Artık muz ve avokadonun yanında ejder meyvesi dediğimiz pithaya üretiyoruz. Yine mango son dönemde çok üretimi arttı. Pazarı olan bir ürün. Pasiflora, halkımız benim de çok sevdiğim bir ürün. Niçi, goala ve nongan türlerini Gazipaşa ve alan bölgemiz üretiyor. Buradan tüm Türkiye ve dünyaya şunu ilan etmek istiyoruz. Antalya kadim bir tarım şehridir. Sadece kendisini değil çevresindeki ülkeleri de doyuran bir şehirdir. Antalya ürettiği ürünlere tropikal ürünleri de eklemiştir ve bunu hasat şenliğini yapacak konuma gelmiştir.”