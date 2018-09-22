Antalya'da alışveriş merkezindeki indirimli perdeyi almak için tartıştığı müşteriyi ayağından vuran polis memuru gözaltına alındı.
Bahçelievler Polis Merkezinde görevli polis memuru A.K, izin gününde, Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde satışa çıkartılan indirimli perdeyi almak istedi.
A.K, kendisi gibi tek kalan perdeyi almak isteyen Hakan Susam ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, tabancayla Susam'ı sol ayağından yaraladı. Susam, 112 Acil Servis ekibince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, A.K'yi gözaltına aldı.
Öte yandan, olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kayıtlarda, tarafların tartışması ve birbirlerine sopayla vurması, polis memurunun elinde silahla sakinleştirilmeye çalışılması ve yaralıya vatandaşların yardım etmesi yer alıyor.
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