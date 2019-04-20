HABER

Antalya'da İngilizce öğretmeni hakkında soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 23:54 | Son Güncelleme

Serik Kaymakamı Haluk Şimşek: - "Gerekli tahkikatı yaptırdık, pazartesi soruşturma başlatıp, öğretmeni açığa alacağız"

Antalya'nın Serik ilçesinde öğrencilere kıyamet günüyle ilgili şeyler anlatan ve kendisinin "Hazreti İsa olduğunu" iddia eden öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Gedik Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan S.K'nin, 6. sınıf öğrencilerine, "Hazreti İsa olduğunu ve kıyametin ne zaman kopacağını bildiği" yönünde iddialarda bulunduğu belirtildi.

Veli ve öğrencilerin şikayeti üzerine, öğretmen hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan bugün haberleri olduğunu belirterek, "Gerekli tahkikatı yaptırdık. Pazartesi soruşturma başlatıp, öğretmeni açığa alacağız." dedi.

Aynı sınıfta eğitim gören Gedik Mahalle Muhtarı Halil Koca'nın kızı Celin Koca da öğretmenlerinin kendisinin Hazreti İsa olduğunu ve her şeyi bildiğini belirterek, ağladığını iddia etti.

PARTNERAyna görünce dayanamıyorlarAyna görünce dayanamıyorlar
Barış elçisi çocuklar İstanbul'u keşfettiBarış elçisi çocuklar İstanbul'u keşfetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Binasından ayrıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Binasından ayrıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hz isa öğretmen Serik

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Türkiye şehitlerine ağlıyor!

Türkiye şehitlerine ağlıyor!

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Beyoğlu'nda 4 katlı binada yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

İstanbul'da dehşet! Vurduğu eşini hastane önüne bırakıp kaçtı

İstanbul'da dehşet! Vurduğu eşini hastane önüne bırakıp kaçtı

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.